У Киргизстані під час акцій протесту постраждали 686 осіб

Під час акцій протесту проти результатів парламентських виборів у Киргизстані постраждали 686 осіб.

Як передає Укрінформ, про це пише місцеве видання 24.kg із посиланням на прес-центр МОЗ країни.

Станом на 6 жовтня загалом до організацій охорони здоров'я за медичною допомогою звернулися 686 постраждалих у результаті заворушень у Бішкеку.

Зазначається, що 521 потерпілий після надання первинної медичної допомоги відправлений на амбулаторне лікування. 164 постраждалих із різними травмами госпіталізовані, з них 7 постраждалих перебувають у реанімації, один чоловік 2001 року народження помер.

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До Бішкекського науково-дослідного центру травматології та ортопедії звернулися всього 313 постраждалих, з них 75 госпіталізовані, троє - в реанімації.

У Національний госпіталь поступили 215 постраждалих, із них 58 госпіталізовані, четверо - в реанімації.

До Міської клінічної лікарні № 1 поступили 30 постраждалих, з них семеро госпіталізовані.

У Чуйську обласну лікарню поступили 113 осіб, з них 102 відправлені на амбулаторне лікування, 11 госпіталізовані.

До Національного хірургічного центру поступили 15 пацієнтів, з них двоє лікуються амбулаторно, 13 - госпіталізовані.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

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При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 590 громадян, з яких 150 були госпіталізовані. Помер один чоловік.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції. З СІЗО і колоній вийшли також його прихильники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаєв, Канат Сагинбаєв.

У вівторок, 6 жовтня, Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту), що пройшли 4 жовтня, недійсними.

Також стало відомо, що мер столиці Киргизстану - Бішкеку - Азіз Суракматов подав у відставку на тлі акцій протесту проти результатів парламентських виборів.

Фото: АА