Мер Бішкека подав у відставку на тлі акцій протесту

Мер столиці Киргизстану - Бішкека - Азіз Суракматов подав у відставку на тлі акцій протесту проти результатів парламентських виборів.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомила його радниця Гуля Алмамбетова в Фейсбуці.

«Офіційно. Мер Азіз Суракматов подав у відставку за власним бажанням. Дякую за службу, Азізе Емільбековичу», - написала вона.

Його відставку має прийняти Бішкекський міський кенеш (представницький орган місцевого самоврядування, який обирається громадянами Киргизії терміном на п'ять років).

Раніше повідомлялося, що в Киргизстані учасники протесту захопили приміщення мерії столиці країни Бішкека.

Кабінет столичного міського голови зайняв «народний» мер Жоошбек Коєналієв.

Як передбачалося, найближчими днями міський кенеш Бішкека мав зібратися на позачергову сесію і розглянути питання про висловлення вотуму недовіри Суракматову.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

Вже 5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції.

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При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 590 громадян, з яких 150 були госпіталізовані. Померла одна людина.