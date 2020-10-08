Про місцезнаходження президента і прем'єра Киргизстану нічого невідомо - Радбез

Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме.

Як передає Укрінформ з посиланням на Интерфакс-Запад, про це повідомив заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв.

"Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон", - сказав Суваналієв.

За його словами, перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестних акцій. Було кілька звернень президента, опублікованих в інтернеті, але де вони записані, невідомо.

"Посадові особи, які покинули робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них переховується. Частина з них, як Боронов, запевняє, що працює віддалено і у відставку не подавали. Таких реваншистів досить багато, що може призвести до великих сутичок", - зазначив співрозмовник агентства.

Офіційних підтверджень цього з боку представників президента і прем'єра країни поки що не надходило.

Суваналієв додав, що політична ситуація в країні залишається напруженою. "Політичні партії не можуть домовитися. Ми вживаємо всіх заходів з силовим блоком, щоб не допустити сутичок. Партії повинні сісти за стіл переговорів, щоб не дестабілізувати ситуацію", - сказав заступник голови СБ.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. Виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бир Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали більш як тисяча громадян. Померла одна людина.

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Раніше учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента. Крім того, протестувальники в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції. З СІЗО і колоній вийшли також його прибічники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаєв, Канат Сагинбаєв.

У вівторок, 6 жовтня, Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати результати виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту), які відбулися 4 жовтня, недійсними.

Фото: АА