Президент Киргизстану закликав політичні сили повернутися в правове поле

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков на тлі протестів у країні закликав політичні сили повернутися в правове поле.

Як передає Укрінформ з посиланням на Радіо Азаттик, про це повідомили в його пресслужбі.

Жеенбеков сказав, що Киргизстан переживає найважчий період, і влада або посада не можуть бути вище людського життя.

«Як ви знаєте, я не став піддавати ризику людські життя і не віддавав команду застосовувати силу проти тих, хто увірвався в будівлю «Білого дому». У ті дні також надходили настійні пропозиції щодо силового придушення протестувальників. Я категорично не прийняв це. Це призвело б до сутичок. Саме тому я не став підписувати указ про запровадження надзвичайного стану», - сказав президент у зверненні до народу.

За його словами, в регіонах чимало співвітчизників хотіли виступити на мітингах на його підтримку, але президент попросив їх не робити цього. Жеенбеков також заявив, що ті, хто хотів отримати посади, досягли своєї мети.

«Тепер потрібно зупинити своїх прихильників, які продовжують вуличні акції. Я ще раз закликаю їхніх організаторів і політичних лідерів повернутися в правове поле! Ці останні дні показали, у кого які цінності. У ці дні ви, наші молоді киргизстанці, подали гідний приклад тим старшим співгромадянам, які вели боротьбу за владу. Закликаю всі сторони до терпіння і стриманості. Упевнений, що з цієї ситуації ми вийдемо спільними зусиллями», - сказав Жеенбеков.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 768 громадян, з яких 218 були госпіталізовані. Одна людина померла.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будинок Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції. З СІЗО і колоній вийшли також його прихильники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаєв, Канат Сагинбаев.

Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту), що пройшли 4 жовтня, недійсними.

Того самого дня в столичному готелі «Достук» відбулися збори близько 20 депутатів Жогорку Кенеша, які вони назвали позачерговим засіданням парламенту. На зборах депутати провели голосування і заявили, що обрали нового спікера ЖК - ним став член фракції «Бір Бол» Миктибек Абдилдаєв. Відразу після цього під головуванням Абдилдаєва учасники зборів схвалили висунення на посаду прем'єр-міністра кандидатури Садира Жапарова.

Легітимність рішення учасників зборів викликала суперечки. Координаційна рада, що складається з таких партій, як «Бутун Киргизстан», «Ата Мекен», «Республіка», «Бір Бол» та інших, не визнає законність засідання в готелі «Достук» і рішення його учасників.

Тим часом партії «Мекен Интимаги», «Чон казат», «Ийман Нуру», «Ордо» і «Реформа» оголосили про створення своєї Народної координаційної ради. Вони також не визнають висунення деякими депутатами ЖК на посаду глави уряду Садира Жапарова.

7 жовтня на площі Ала-Тоо в Бішкеку проходить мітинг проти висунення на посаду прем'єр-міністра Садира Жапарова. У ньому беруть участь представники ряду молодіжних організацій і деякі депутати парламенту. Вони вимагають призначити главою тимчасового уряду Тілека Токтогазієва - молодого підприємця, який брав участь у виборах депутатів Жогорку Кенеша від партії «Ата Мекен».