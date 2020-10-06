Жеенбеков стверджує, що залишається легітимним президентом Киргизстану

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у своєму інтерв'ю заявив, що в стабілізації ситуації у країні багато що залежить від нього: він залишається «легітимним президентом», який має зіграти роль арбітра.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азаттик.

«Координаційна рада намагається повернути ситуацію в правове русло, я закликаю до цього і готовий надати допомогу. Я - легітимний президент, і від мене теж багато що залежить», - заявив Жеенбеков.

На запитання, чи можливо було запобігти останнім подіям, президент відповів: «Стало очевидним, що акції протесту були комплексними заходами, які готувалися заздалегідь. На мітинги потрібні великі кошти. Координація, організація акції вимагають великих ресурсів. Сталося те, що сталося. Зараз необхідно сісти за стіл переговорів і повернути ситуацію в правове русло. Ділитимуть посади або проведуть нові вибори - все потрібно зробити в правовому полі».

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Як повідомлялося, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 із 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

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Вже 5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції.