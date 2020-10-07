Кількість постраждалих під час протестів у Киргизстані збільшилася до 768

В результаті заворушень у Бішкеку на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали 768 осіб, є один загиблий.

Як передає Укрінформ, про це пише місцеве видання 24.kg з посиланням на пресцентр Міністерства охорони здоров'я країни.

Відзначається, що 550 пацієнтів після надання первинної медичної допомоги були направлені на амбулаторне лікування, 218 218 осіб госпіталізовано, з них семеро перебувають у реанімації. Один чоловік 2001 року народження помер.

Раніше повідомлялося про 686 постраждалих в результаті акцій протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили. При цьому 10 з 12 тих, хто програв опозиційних партій відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

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5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів. У вівторок, 6 жовтня, Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту), що пройшли 4 жовтня, недійсними. Також стало відомо, що мер столиці Киргизстану - Бішкеку - Азіз Суракматов подав у відставку на тлі акцій протесту проти результатів парламентських виборів.

Фото: АА