На центральній площі Бішкека почалися масові заворушення

У столиці Киргизстану Бішкеку, на площі Ала-Тоо, почалися масові заворушення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцевий сайт 24.kg.

Зазначається, що прихильники Садира Жапарова, якого деякі політичні сили країни висувають на посаду прем'єр-міністра, прийшли на місце, де зібралися прихильники колишнього президента Алмазбека Атамбаєва й Омурбека Бабанова, якого ряд партій висунув на посаду прем'єр-міністра.

Почалася масова бійка, учасники якої закидають один одного камінням і пляшками.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

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При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більш як тисяча людей, одна людина загинула.

ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.

У п'ятницю президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Також глава країни запровадив на території Бішкека режим надзвичайного стану.