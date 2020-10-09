Президент Киргизстану відправив уряд і прем'єра у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт президента країни.

«Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав Указ, згідно з яким відповідно до частини 5 статті 23 конституційного Закону Киргизької Республіки «Про Уряд Киргизької Республіки» від виконання обов'язків Прем'єр-міністра Киргизької Республіки звільнений Кубатбек Боронов», - йдеться в заяві.

Як наголошується, підставою стала заява Кубатбека Боронова.

Уряд Киргизької Республіки також вважається таким, що пішов у відставку.

Відповідно до указу, особам, які займали посади прем'єр-міністра, першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, членів уряду, буде продовжено виконання обов'язків членів уряду Киргизької Республіки відповідно до раніше займаних посад до формування нового складу уряду Киргизької Республіки.

Указ набуває чинності з моменту підписання.

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Раніше Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі людей, один - загинув.

ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.