Президент Киргизстану відправив уряд і прем'єра у відставку
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт президента країни.
«Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав Указ, згідно з яким відповідно до частини 5 статті 23 конституційного Закону Киргизької Республіки «Про Уряд Киргизької Республіки» від виконання обов'язків Прем'єр-міністра Киргизької Республіки звільнений Кубатбек Боронов», - йдеться в заяві.
Як наголошується, підставою стала заява Кубатбека Боронова.
Уряд Киргизької Республіки також вважається таким, що пішов у відставку.
Відповідно до указу, особам, які займали посади прем'єр-міністра, першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, членів уряду, буде продовжено виконання обов'язків членів уряду Киргизької Республіки відповідно до раніше займаних посад до формування нового складу уряду Киргизької Республіки.
Указ набуває чинності з моменту підписання.
Раніше Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста.
Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.
При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.
При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.
За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі людей, один - загинув.
ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.