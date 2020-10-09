Президент Киргизстану вводить у столиці надзвичайний стан

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у п'ятницю, 9 жовтня, підписав указ, згідно з яким на території Бішкека введено режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт президента країни.

Як зазначається, режим НС вводять у Бішкеку «у зв'язку з ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень». Він буде діяти на період з 20.00 години 9 жовтня 2020 року до 08.00 години 21 жовтня 2020 року.

Згідно з указом, в місті вводиться комендантська година, особливий режим в'їзду і виїзду громадян, а окремим громадянам забороняється залишати на встановлений термін свій будинок (квартиру), або місце тимчасового проживання.

Крім цього, влада країни забороняє проведення видовищних, спортивних та інших масових заходів, а також страйків, зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій і пікетів. Також запроваджується контроль за ЗМІ, якщо вони «можуть використовуватися для нагнітання обстановки, що склалася на території, де оголошено надзвичайний стан». Вводяться особливі правила користування зв'язком.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі людей, один - загинув.

ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.

У п'ятницю президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова.

фото: АА