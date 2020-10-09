Протести в Киргизстані: одна людина загинула, понад 1,2 тисячі постраждалих

Станом на 9 жовтня, в організації охорони здоров'я Киргизстану за медичною допомогою звернулися 1218 постраждалих під час протестів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.

За оперативними даними МОЗ Киргизстану, в стаціонарах отримують лікування 228 осіб, одна з них - в реанімації.

Решта отримали медичну допомогу амбулаторно.

За весь час протестів загинула одна людина - 19-річний Алтинбек уулу Умутбек.

Зазначається, що в столиці Бішкеку вже п'яту добу тривають мітинги на різних локаціях. Прихильники Садирова Жапарова, який проголосив себе главою уряду, вимагають від депутатів парламенту офіційно призначити прем'єр-міністром.

Раніше стало відомо, що президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

Водночас 10 з 12 тих, опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори.

Силовики гранатами і водометами розігнали мітингувальників.

ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.

Фото: АА