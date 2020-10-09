Протести в Киргизстані: одна людина загинула, понад 1,2 тисячі постраждалих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.
За оперативними даними МОЗ Киргизстану, в стаціонарах отримують лікування 228 осіб, одна з них - в реанімації.
Решта отримали медичну допомогу амбулаторно.
За весь час протестів загинула одна людина - 19-річний Алтинбек уулу Умутбек.
Зазначається, що в столиці Бішкеку вже п'яту добу тривають мітинги на різних локаціях. Прихильники Садирова Жапарова, який проголосив себе главою уряду, вимагають від депутатів парламенту офіційно призначити прем'єр-міністром.
Раніше стало відомо, що президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова.
Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.
Водночас 10 з 12 тих, опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.
5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори.
Силовики гранатами і водометами розігнали мітингувальників.
ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.
Фото: АА