США закликають мирно вирішити виборчу суперечку у Киргизстані

Сполучені Штати уважно стежать за подіями в Киргизькій Республіці та закликають усі сторони утриматися від насильства і вирішити виборчу суперечку у мирний спосіб.

Про це заявив заступник глави місії США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати уважно стежать за подіями в Киргизькій Республіці. Ми закликаємо усі сторони утриматися від насильства та вирішити виборчу суперечку у мирний спосіб", - заявив він.

Дипломат додав, що Сполучені Штати підтримують киргизький народ у його прагненні вирішувати своє майбутнє, склад свого уряду, час та методологію організації виборів. "США поважають суверенітет та демократичну форму правління Киргизької Республіки. Події останніх днів відображають внутрішню, а не зовнішню політичну динаміку", - заявив Кортні Острієн.

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Американський дипломат закликав сусідів та міжнародних партнерів Киргизстану утриматися від порушення її суверенітету в цей чутливий момент її національної історії.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

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При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

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При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі людей, одна людина загинула.

У п'ятницю президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Також глава країни запровадив на території Бішкека режим надзвичайного стану.

Фото: АА