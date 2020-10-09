У Бішкеку обстріляли машину експрезидента Атамбаєва

Невідомі обстріляли автомобіль колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва на центральній площі Ала-Тоо в Бішкеку, де проходять зіткнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомила його радниця Кундуз Жолдубаєва у Фейсбуці.

«У машину експрезидента стріляли бойовими кулями. Алмазбек Шаршенович не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Радниця також опублікувала відео з машиною, яку обстріляли. Атамбаєв на відео заявив, що інформація про те, що на нього нібито готується замах, «надійшла ще вчора».

За інформацією Радіо Азаттик, під час зіткнення на площі Ала-Тоо отримав поранення Тілек Токтогазієв. Про це повідомляють члени партії «Ата Мекен», від якої він балотувався в депутати.

За їхніми даними, Токтогазієв отримав травму голови. У соцмережах публікуються відео, як кілька людей забирають його з площі в непритомному стані. Токтогазієва доставлено в Національний госпіталь.

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Невідомі зірвали мітинг прихильників Алмазбека Атамбаєва, Омурбека Бабанова й активістів. Акція протесту проходила біля пам'ятника Манасу. Учасники вимагали зборів депутатів парламенту для обрання легітимного прем'єр-міністра.

Під час виступу політиків на площу підійшли невідомі особи. Повідомляється, що це прихильники політика Садира Жапарова, які проводили свій мітинг на Старій площі.

Сталася бійка, люди кидали каміння і пластикові пляшки. Учасники мітингу, в якому брали участь прихильники політиків, були змушені відійти.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більш як тисяча людей, одна людина загинула.

ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.