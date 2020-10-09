У Бішкеку обстріляли машину експрезидента Атамбаєва
Як передає Укрінформ, про це повідомила його радниця Кундуз Жолдубаєва у Фейсбуці.
«У машину експрезидента стріляли бойовими кулями. Алмазбек Шаршенович не постраждав», - йдеться в повідомленні.
Радниця також опублікувала відео з машиною, яку обстріляли. Атамбаєв на відео заявив, що інформація про те, що на нього нібито готується замах, «надійшла ще вчора».
За інформацією Радіо Азаттик, під час зіткнення на площі Ала-Тоо отримав поранення Тілек Токтогазієв. Про це повідомляють члени партії «Ата Мекен», від якої він балотувався в депутати.
За їхніми даними, Токтогазієв отримав травму голови. У соцмережах публікуються відео, як кілька людей забирають його з площі в непритомному стані. Токтогазієва доставлено в Національний госпіталь.
Невідомі зірвали мітинг прихильників Алмазбека Атамбаєва, Омурбека Бабанова й активістів. Акція протесту проходила біля пам'ятника Манасу. Учасники вимагали зборів депутатів парламенту для обрання легітимного прем'єр-міністра.
Під час виступу політиків на площу підійшли невідомі особи. Повідомляється, що це прихильники політика Садира Жапарова, які проводили свій мітинг на Старій площі.
Сталася бійка, люди кидали каміння і пластикові пляшки. Учасники мітингу, в якому брали участь прихильники політиків, були змушені відійти.
Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.
При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.
5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.
При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.
За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більш як тисяча людей, одна людина загинула.
ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.