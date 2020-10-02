Шкільні канікули можуть посунути на 10 днів, аби «розвести» вибори та навчання

Шкільні канікули можуть посунути на 10 днів, аби «розвести» вибори та навчання

Укрінформ
Шкільні канікули можуть розпочатися на 10 днів раніше у зв'язку з проведенням місцевих виборів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 2 вересня на круглому столі сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Ми отримали пропозиції від освітян, і канікули хочемо зробити на 10 днів раніше, ніж було заплановано, для того, щоб освітній процес, підготовка до виборів і виборчий процес не перетиналися”, - сказав Ляшко.

Так, на сьогодні, як зазначив член ЦВК Андрій Гевко, в приміщеннях шкіл та інших навчальних розташовано 12 056 виборчих дільниць. Вони мають розпочати функціонування з 9 жовтня.

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Також виборчі дільниці будуть організовані в 892 лікарнях. В таких випадках, за словами Ляшка, на членів виборчкомів дільниць, що розміщені в закладах охорони здоров’я, будуть поширюватися всі протиепідемічні норми, які діють в цих конкретних закладах.

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Окрім цього, якщо виборча дільниця знаходиться в лікарні, особливо в тій де лікуються хворі з пониженим імунітетом, для членів виборчих дільниць обов’язково буде проведене безоплатне тестування методом ПЛР.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня.

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