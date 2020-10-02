Шкільні канікули можуть посунути на 10 днів, аби «розвести» вибори та навчання

Шкільні канікули можуть розпочатися на 10 днів раніше у зв'язку з проведенням місцевих виборів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 2 вересня на круглому столі сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Ми отримали пропозиції від освітян, і канікули хочемо зробити на 10 днів раніше, ніж було заплановано, для того, щоб освітній процес, підготовка до виборів і виборчий процес не перетиналися”, - сказав Ляшко.

Так, на сьогодні, як зазначив член ЦВК Андрій Гевко, в приміщеннях шкіл та інших навчальних розташовано 12 056 виборчих дільниць. Вони мають розпочати функціонування з 9 жовтня.

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Також виборчі дільниці будуть організовані в 892 лікарнях. В таких випадках, за словами Ляшка, на членів виборчкомів дільниць, що розміщені в закладах охорони здоров’я, будуть поширюватися всі протиепідемічні норми, які діють в цих конкретних закладах.

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Окрім цього, якщо виборча дільниця знаходиться в лікарні, особливо в тій де лікуються хворі з пониженим імунітетом, для членів виборчих дільниць обов’язково буде проведене безоплатне тестування методом ПЛР.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня.