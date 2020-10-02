У КВУ прогнозують зниження явки на місцевих виборах

Як передає Укрінформ, таку думку він висловив під час круглого столу «Місцеві вибори 2020 і COVID-19» у п'ятницю, 2 жовтня.

"Є серйозні побоювання, що явка, на жаль, може бути знижена. Є певний негативний досвід в Україні: коли в березні пандемія лише розпочиналася, проводилися проміжні вибори народного депутата в Харківській області (179-й округ), і тоді на вибори прийшло лише близько 24% виборців, тобто лише чверть", - зазначив Рибачок.

При цьому експерт не виключає, що фактор пандемії також мав вплив на цю ситуацію.

"Не варто очікувати все-таки високої явки, на жаль. Загалом у нас на місцевих виборах, як правило, явка невисока", - додав він.

Водночас аналітик КВУ вважає, що з боку держави має бути докладено всіх зусиль, аби переконати громадян, що участь у виборах є безпечною.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Виборчий процес розпочався 5 вересня, а впродовж 15-24 вересня відбувалося офіційне висування кандидатів.