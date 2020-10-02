У КВУ прогнозують зниження явки на місцевих виборах

У КВУ прогнозують зниження явки на місцевих виборах

Укрінформ
Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок вважає, що явка на чергових місцевих виборах 25 жовтня буде знижена.

Як передає Укрінформ, таку думку він висловив під час круглого столу «Місцеві вибори 2020 і COVID-19» у п'ятницю, 2 жовтня.

"Є серйозні побоювання, що явка, на жаль, може бути знижена. Є певний негативний досвід в Україні: коли в березні пандемія лише розпочиналася, проводилися проміжні вибори народного депутата в Харківській області (179-й округ), і тоді на вибори прийшло лише близько 24% виборців, тобто лише чверть", - зазначив Рибачок.

При цьому експерт не виключає, що фактор пандемії також мав вплив на цю ситуацію.

"Не варто очікувати все-таки високої явки, на жаль. Загалом у нас на місцевих виборах, як правило, явка невисока", - додав він.

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Водночас аналітик КВУ вважає, що з боку держави має бути докладено всіх зусиль, аби переконати громадян, що участь у виборах є безпечною.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Виборчий процес розпочався 5 вересня, а впродовж 15-24 вересня відбувалося офіційне висування кандидатів.

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