Вибори на карантині: у «Слузі народу» хочуть зібрати позачергову Раду

Як передає Укрінформ, таку думку висловив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін (фракція «Слуга народу») під час круглого столу «Місцеві вибори 2020 і COVID-19» 2 жовтня.

"Що стосується вдосконалення забезпечення, зокрема законодавчого, проведення виборів у період пандемії, напевно, вже всі знають, що законопроєкт №4117 не проголосований через зміни до календарного плану Верховної Ради, і навряд чи проголосований буде. І після того, як у середу, власне, сталися зміни календарного плану, він не розглядався навіть на комітеті... Є засідання, яке відбуватиметься 20 числа (жовтня - ред.) і буде присвячене питанням бюджету, я думаю, що варто проводити дискусії з приводу ще одного позачергового, щоб воно відбулося раніше", - зазначив Безгін.

При цьому він уточнив, що цей законопроєкт №4117 депутати включили до порядку денного сесії, після чого документ мав розглядатися профільним комітетом, а далі - на пленарному засіданні ВР у четвер, 1 жовтня

Водночас Безгін висловив сподівання, що "попри велику кількість хворих у Верховній Раді, яка зростає щодня", все ж таки, вдасться провести необхідне позачергове засідання.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Верховна Рада не підтримала пропозицію включити до порядку денного засідання законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період карантину.

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Ухвалення цього законопроєкту передбачало визначення особливостей організації, підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19.

Разом з тим 30 вересня парламентарії ухвалили рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причина - спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірусну хворобу.