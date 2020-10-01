ЦВК акредитувала 127 спостерігачів на місцевих виборах
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії
"На місцевих виборах акредитовано 127 офіційних спостерігачів: 14 – від трьох іноземних держав та 113 – від пʼяти міжнародних організацій", - повідомили в ЦВК.
Зазначається, що, зокрема, за зверненням міжнародної організації, Комісією було акредитовано ще двох офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр" на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208.
Таким чином на проміжних виборах народного депутата України в ОВО № 208 акредитовано чотирьох офіційних спостерігачів від міжнародної організації.
Окрім того, розглянувши відповідні звернення від двох іноземних держав та міжнародної організації, Комісія акредитувала 8 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. А саме: 2 – від Словацької Республіки, 4 – від Республіки Казахстан та 2 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі.