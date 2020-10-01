ЦВК акредитувала 127 спостерігачів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія акредитувала на місцевих виборах 127 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії

"На місцевих виборах акредитовано 127 офіційних спостерігачів: 14 – від трьох іноземних держав та 113 – від пʼяти міжнародних організацій", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що, зокрема, за зверненням міжнародної організації, Комісією було акредитовано ще двох офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр" на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208.

Таким чином на проміжних виборах народного депутата України в ОВО № 208 акредитовано чотирьох офіційних спостерігачів від міжнародної організації.

Окрім того, розглянувши відповідні звернення від двох іноземних держав та міжнародної організації, Комісія акредитувала 8 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. А саме: 2 – від Словацької Республіки, 4 – від Республіки Казахстан та 2 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі.