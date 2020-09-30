ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня на виборах в ОВО №208

Зокрема, встановлено, що текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200 х 400 мм світло-фіолетового кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу.

Ці виборчі бюлетені мають бути виготовлені для кожної звичайної виборчої дільниці в кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до цієї дільниці за даними Державного реєстру виборців станом на день формування замовлення; для кожної спеціальної виборчої дільниці - в кількості, що на 0,5%перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців, визначену з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць, а також максимально можливої кількості членів дільничних виборчих комісій відповідно великих, середніх, малих виборчих дільниць, які включатимуться до списків виборців на таких дільницях.

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ЦВК також утворила контрольну комісію за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, до складу якої увійшли представники партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради дев’ятого скликання, відповідні подання від яких надійшли до ЦВК.

Фото: ЦВК