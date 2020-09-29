ЦВК скасувала недопуск мера Умані до виборів

Центральна виборча комісія скасувала постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Олександра Цебрія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЦВК.

Зазначається, що ЦВК зобов’язала тервиборчком до 21:00 30 вересня 2020 року повторно розглянути документи, подані для реєстрації Цебрієм, відповідно до вимог Виборчого кодексу України і з урахуванням постанови ЦВК та невідкладно поінформувати про прийняте рішення.

У ЦВК поінформували, що надійшла скарга Черкаської обласної організації партії “Пропозиція”, у якій суб’єкт звернення просив, зокрема, визнати протиправною бездіяльність Уманської міської ТВК щодо неповідомлення про виявлені недоліки у поданих документах для реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Цебрія, висунутого цією місцевою організацією партії.

“Вивчивши скаргу, додані до неї матеріали, а також пояснення членів Уманської міської ТВК, Комісія зазначила, що суб’єктом оскарження спростовано твердження скарги стосовно бездіяльності Уманської міської територіальної виборчої комісії щодо неповідомлення суб’єкта звернення зі скаргою про виявлені недоліки та ненадання можливості щодо їх виправлення. Відтак ЦВК відмовила у задоволенні скарги в частині визнання протиправною бездіяльності Уманської міської ТВК”, - ідеться в повідомленні.

Водночас ЦВК з власної ініціативи розглянула викладені у скарзі факти. “Так, було встановлено, зокрема, що порушення, про які зазначено у постанові цієї комісії від 25 вересня 2020 року № 26 як підстави для відмови у реєстрації кандидата, фактично є неточностями у поданих документах, які не є перешкодою для розуміння змісту викладених відомостей, тож вони можуть бути усунуті в порядку, визначеному Виборчим кодексом України. Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови”, - заявили у ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, Уманська міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати мера Умані Олександра Цебрія на посаду міського голови на місцевих виборах, посилаючись на порушення в наданих документах.

Водночас ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.