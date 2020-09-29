Мер Умані заявив, що подав заяву до поліції щодо реєстрації «клонів» на виборах

Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що подав заяву до поліції щодо ситуації із спробою зареєструвати себе для участі у місцевих виборах.

Про це він заявив у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він нагадав, що раніше було зареєстровано двох осіб Уманською ТВК як кандидатів на посаду мера Умані із повністю схожим прізвищем, ім’ям і по-батькові, як в нього - Цебрій Олександр Володимирович.

«Я маю прізвище Цебрій, а це не зовсім звичайне прізвище. За 2 місяці зробили клонів, змінили ПІБ. Ці люди проживають у Кіровоградській області, на одній адресі, в одному населеному пункті, і люди були зареєстровані. У мене претензії до членів Уманської ТВК, які, я переконаний, у шахрайський спосіб… ухвалюють рішення, які не піддаються здоровому глузду. Чому клони були зареєстровані о дванадцятій годині ночі, під світлом ліхтариків, загалом навіть не в приміщенні ТВК… У мене, людини, яка прийшла здавати документи, маючи ім’я - Цебрій Олександр Володимирович, знайшли якусь технічну помилку, не дали можливості її усунути, і після того, як я усунув цю помилку, мене не зареєстрували. Як ви можете, як Нацоінальна поліція, відреагувати? Я звернувся до Національної поліції, наша юридична служба написала відповідну заяву (щодо цієї ситуації – ред.)», - зазначив Цебрій.

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Зі свого боку голова НПУ Ігор Клименко сказав, що Національна поліція виконує виключно вимоги закону.

«Ми не тлумачимо закон, ми його виконуємо. І це позиція на весь виборчий процес від Національної поліції. Якщо пан Цебрій, так як він говорить, звернувся до Національної поліції, це буде зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань», - поінформував голова Нацполіції.

Він уточнив, що правоохоронці перевірять всі факти, які були озвучені під час цього ефіру, зокрема, ті факти, які будуть викладені у зверненні народних депутатів (щодо інших питань - ред.) та Цебрія.

«І якщо це повноваження Нацполіції – ми все зробимо відповідно до закону, більше того, ми офіційно повідомимо у ЗМІ про нашу роботу», - зазначив Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по-батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.

Меру Умані Олександру Цебрію заборонили балотуватися на посаду міського голови на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня. Міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати його, посилаючись на порушення в наданих документах.