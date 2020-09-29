Мер Умані заявив, що подав заяву до поліції щодо реєстрації «клонів» на виборах
Про це він заявив у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Він нагадав, що раніше було зареєстровано двох осіб Уманською ТВК як кандидатів на посаду мера Умані із повністю схожим прізвищем, ім’ям і по-батькові, як в нього - Цебрій Олександр Володимирович.
«Я маю прізвище Цебрій, а це не зовсім звичайне прізвище. За 2 місяці зробили клонів, змінили ПІБ. Ці люди проживають у Кіровоградській області, на одній адресі, в одному населеному пункті, і люди були зареєстровані. У мене претензії до членів Уманської ТВК, які, я переконаний, у шахрайський спосіб… ухвалюють рішення, які не піддаються здоровому глузду. Чому клони були зареєстровані о дванадцятій годині ночі, під світлом ліхтариків, загалом навіть не в приміщенні ТВК… У мене, людини, яка прийшла здавати документи, маючи ім’я - Цебрій Олександр Володимирович, знайшли якусь технічну помилку, не дали можливості її усунути, і після того, як я усунув цю помилку, мене не зареєстрували. Як ви можете, як Нацоінальна поліція, відреагувати? Я звернувся до Національної поліції, наша юридична служба написала відповідну заяву (щодо цієї ситуації – ред.)», - зазначив Цебрій.
Зі свого боку голова НПУ Ігор Клименко сказав, що Національна поліція виконує виключно вимоги закону.
«Ми не тлумачимо закон, ми його виконуємо. І це позиція на весь виборчий процес від Національної поліції. Якщо пан Цебрій, так як він говорить, звернувся до Національної поліції, це буде зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань», - поінформував голова Нацполіції.
Він уточнив, що правоохоронці перевірять всі факти, які були озвучені під час цього ефіру, зокрема, ті факти, які будуть викладені у зверненні народних депутатів (щодо інших питань - ред.) та Цебрія.
«І якщо це повноваження Нацполіції – ми все зробимо відповідно до закону, більше того, ми офіційно повідомимо у ЗМІ про нашу роботу», - зазначив Клименко.
Як повідомляв Укрінформ, Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по-батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.
Меру Умані Олександру Цебрію заборонили балотуватися на посаду міського голови на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня. Міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати його, посилаючись на порушення в наданих документах.