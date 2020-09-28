Мер Умані вимагає скасувати рішення ТВК про його недопуск до виборів

Мер Умані Олександр Цебрій вимагає скасування рішення територіальної виборчої комісії про відмову йому балотуватися на місцевих вибори.

Про це він заявив під час акції під ЦВК "Право на вибір", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нічого спільного з демократією законності в тому рішенні, яке було прийнято, немає... Голосування по “клонах” проходило вночі, о 12 годині зібралися члени ТВК та було проголосовано рішення по цих “клонах”, які ніколи в житті відношення до Умані не мали та не були ніколи Цебріями, ні тим більше Олександрами, ні Володимировичами. Вони були зареєстровані на посаду Уманського місцевого голови. Через 3 дні, коли я приніс документи, то взагалі по надуманих причинах мені було відмовлено. Забрали мої конституційні права балотуватися та бути обраним", - сказав Цебрій.

Він зазначив, що причиною відмови було те, що він у своїй автобіографії не вказав, що має представницький мандат, тобто посвідчення Уманського міського голови.

За його словами, згідно з законом, ТВК мала письмово повідомити, що є таке зауваження, та дати добу на його усунення. Але цього зроблено не було.

Цебрій додав, що ЦВК має скасувати рішення ТВК та зобов’язати зареєструвати його кандидатом на посаду Уманського міського голови.

На акції під ЦВК в Києві зібралося близько двох сотень мітингувальників. За правопорядком стежать правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по-батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.

Водночас чинному меру Умані Олександру Цебрію заборонили балотуватися на посаду міського голови на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня. Міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати його, посилаючись на порушення в наданих документах.