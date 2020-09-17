В Умані на вибори зареєструвалися "двійники" чинного мера

Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по-батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.

Про це йдеться у дописі у Фейсбуці ГО "ОПОРА: Черкащина", повідомляє Укрінформ.

На доданому до допису відео члени виборчої комісії розповідають, що обидві ці людини, які претендують на посаду міського голови Умані як самовисуванці, не проживають не тільки в місті, а навіть у Черкаській області.

"Законом, авжеж, прямо це не заборонено, однак, згідно з новими змінами до виборчого законодавства, кандидат чи партія можуть отримати тюремний строк за підкуп кандидатів за участь чи неучасть у виборах (наприклад, у разі доведення застосування технології “двійників”)", - зазначають представники ОПОРИ.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.