Понад 100 тисяч українців змінили виборчу адресу - де найбільше

Про це розповів керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Із 1 липня 2020 року органами ведення Державного реєстру виборців опрацьовано 105 тис. 290 звернень виборців щодо зміни виборчої адреси, у тому числі 100 тис. 81 звернення було задоволено, що складає 95% від загальної кількості звернень”, - заявив він.

За його словами, 94 тис. 810 звернень, що складає 95% від задоволених звернень, стосувалися зміни виборчої адреси на адресу фактичного місця проживання виборця, відмінного від зареєстрованого.

Стельмах пояснив, що інші 5% складають виборці, які змінили виборчу адресу на своє зареєстроване місце проживання (3302 особи), або які визначили собі виборчу адресу у зв’язку з тим, що у них взагалі не було жодної виборчої адреси (майже 2 тис. осіб).

Керівник Служби розпорядника ДРВ також зазначив, що найбільше виборчих адрес змінено на Київську область — 25 тис. 329 (25% від загальної кількості задоволених звернень), Київ — 15 тис. 341 (15 %), Одеську область — 9 тис. 343 (9 %).

“Одеська область є лідером щодо кількості таких звернень у межах одного регіону. Із 9 тис. 343 звернень 7 тис. 262 виборці, а це 78% змінили виборчу адресу всередині своєї Одеської області”, - поінформував він.

Разом з тим, Стельмах нагадав, що 10 вересня закінчився термін прийому звернень про зміну виборчої адреси на місцевих виборах, проте підкреслив, що на деякі категорії виборців це обмеження не поширюється. “Немає ніяких обмежень - 10 числа не закінчилася подача заяв щодо зміни виборчої адреси для тих виборців, які її не мали, або тих, хто змінює виборчу адресу на зареєстроване місце проживання, це можна робити і зараз”, - уточнив він.

Стельмах додав, що повторно звертатися про зміну виборчої адреси виборцями, які вже її змінили, можна буде лише за рік.

У свою чергу секретар Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна запевнила, що рішення про спрощення процедури зміни виборчої адреси, ухвалене ЦВК, не є механізмом для можливих впливів на майбутні результати виборів, а спрямоване на реалізацію прав громадян. “Можливість зманіпулювати окремими особами не є підставою для позбавлення права голосу мільйонів громадян України. Процедури зміни виборчої адреси спрощуються і, як на мене, це є основним завданням і державних органів, зокрема ЦВК, але це не дозволяє виборцям і зловживати своїм правом. Тут важливу роль буде відігравати реагування на повідомлення про такі можливі зловживання, ретельні перевірки правоохоронних органів щодо таких фактів”, - підкреслила вона.

Гатаулліна додала, що ЦВК уже зверталася за фактами активної зміни виборчої адреси, які викликали у комісії певні сумніви, до правоохоронних органів, та не виключила, що у майбутньому теж “проявлятиме активність” у таких випадках.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

ЦВК спростила процедуру зміни виборчої адреси, згідно з якою у відповідній заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою. Звернення можна було подавати онлайн з використанням електронного цифрового підпису.