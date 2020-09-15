Поліція жорстко реагуватиме на "передвиборчі сітки" та підкуп виборців — Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та секретар РНБО Олексій Данілов провели засідання координаційного штабу щодо місцевих виборів.

Ця нарада відбулася також за участю керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується МВС, керівника громадської мережі «Опора» Ольги Айвазовської, члена ЦВК Ірини Єфремової, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

«Я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах. В МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови «передвиборчих сіток», на підкуп виборців, провокації та інші порушення», - заявив Аваков.

За його словами, необхідно ще раз сформулювати роль кожного у виборчому процесі, побачити нові ризики та сформулювати алгоритми взаємодії.

«У нас є чіткий план дії із врахуванням всіх можливих викликів цього виборчого процесу. Він, як і попередні президентські та парламентські вибори, має пройти в правовій площині», - уточнив глава МВС.

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ці вибори мають бути демократичними, вільними, які визнаються всіма, і тому, це питання вкрай важливе, адже за всі роки незалежності таких складних виборів Україна ще не мала.

«Перш за все, я хотів звернути увагу, що членство в ЄС та НАТО визначено нормами Конституції України, але щоб ми змогли отримати членство в цих евроатлантичних структурах, ми маємо відповідати певним критеріям, одним із яких є демократичні, вільні вибори, які визнаються всіма. Звертаю увагу на новий адмінустрій і питання виборів в ОТГ, що відкриває доступ до розпорядження землею. І дуже багато кандидатів і політичних сил йтимуть на вибори з цих міркувань», - додав Данілов.

Як приклад секретар РНБО навів випадок, що вже у вівторок у селищі Кароліно-Бугаз Одеської області більше 19% виборців виявили бажання змінити місце голосування.

«Ми спостерігаємо подібні аномальні процеси в окремих регіонах. Що стосується підрахунку голосів, то він буде вкрай складним та важливим. Що стосується голосування військовослужбовців та правоохоронців, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів, наше завдання - дати можливість їм також проголосувати», - уточнив Данілов.

Окремо член ЦВК Ірина Єфремова зазначила, що виборчий процес можна розділити на три групи – підготовка, агітація та вибори.

«Що стосується підготовчого процесу, то на сьогодні створено ТВК та виборчі округи. Основною проблемою в підготовчий період була зміна адреси для голосування. Сьогодні починається реєстрація списків політичних партій та кандидатів у депутати. Право агітувати кандидат отримує з наступного дня після реєстрації виборчою комісією. І тільки з цього моменту їх можна притягти до відповідальності за порушення виборчого законодавства», - сказала вона.

Єфремова також додала, що виборчий кодекс передбачає, що працівники Нацполіції приступають до виконання обов’язків за 8 днів до дня голосування.

«ЦВК розділяє думку, що це дуже тривалий термін перебування на дільниці. Ми сподіваємося, що Верховна Рада підтримає законопроєкт, який зменшить термін перебування поліцейського на дільницях. Крім того, ЦВК сподівається на плідну співпрацю з Державною прикордонню службою. Кабмін на час проведення місцевих виборів дозволив в’їзд в країну міжнародним спостерігачам та міжнародним організаціям. Тому, просимо ДПСУ оперативно на це реагувати»,- сказала член ЦВК.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.