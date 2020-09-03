Рівень фінансування сектору безпеки і оборони не може бути зменшений - Данілов
Як передає Укрінформ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час наради щодо оборонного бюджету на 2021 рік, повідомляє пресслужба Радбезу.
«Однією з ключових загроз національній безпеці Данілов назвав військову агресію на сході України, яка триває шостий рік. Секретар РНБО наголосив на важливості переозброєння армії, посилення розвідувальних спроможностей, кібербезпеки, підтримки вітчизняного ОПК», - йдеться в повідомленні.
При цьому Данілов зазначив, що з урахуванням наявних загроз зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не видається можливим. Учасники наради обговорили потреби суб’єктів сектору безпеки і оборони у фінансуванні на наступний рік, акцентувавши на пріоритетних напрямах.
Як повідомили в пресслужбі, за підсумками обговорення Міністерству фінансів України доручено у найкоротші терміни опрацювати питання щодо можливості збільшення обсягів фінансування потреб національної безпеки і оборони.
Чергову нараду з цього питання заплановано провести найближчим часом, повідомили в Радбезі.