Рівень фінансування сектору безпеки і оборони не може бути зменшений - Данілов

Однією з ключових загроз для безпеки держави залишається російська агресія на сході України, тому рівень фінансування сектору безпеки і оборони на наступний рік не може бути зменшений.

Як передає Укрінформ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час наради щодо оборонного бюджету на 2021 рік, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Однією з ключових загроз національній безпеці Данілов назвав військову агресію на сході України, яка триває шостий рік. Секретар РНБО наголосив на важливості переозброєння армії, посилення розвідувальних спроможностей, кібербезпеки, підтримки вітчизняного ОПК», - йдеться в повідомленні.

При цьому Данілов зазначив, що з урахуванням наявних загроз зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не видається можливим. Учасники наради обговорили потреби суб’єктів сектору безпеки і оборони у фінансуванні на наступний рік, акцентувавши на пріоритетних напрямах.

Як повідомили в пресслужбі, за підсумками обговорення Міністерству фінансів України доручено у найкоротші терміни опрацювати питання щодо можливості збільшення обсягів фінансування потреб національної безпеки і оборони.

Чергову нараду з цього питання заплановано провести найближчим часом, повідомили в Радбезі.