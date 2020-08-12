Данілов: Будуть інші види зброї, про які ми сьогодні навіть не здогадуємося

Стрімкий розвиток науки у розробці різноманітних видів зброї, зокрема біологічної, спонукає світ готувати фахівців у сферах біологічної та кібербезпеки.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час круглого столу в Укрінформі.

«Ми всі сьогодні знаходимось у стані першої біологічної світової війни, ми не можемо сказати, звідки вона почалась, але ми бачимо наслідки: весь світ торкнулася ця війна, всі від неї потерпають. Ніхто не розуміє, які будуть наслідки від цієї війни. Навіть ядерна зброя не буде найближчі п’ять, сім, десять, двадцять років мати такий вплив, який є на сьогодні. Будуть зовсім інші види зброї, про які ми сьогодні навіть не можемо здогадуватися. Бо наука розвивається шаленими темпами», - сказав Данілов.

Він пояснив, що країни, які до цього часу не мали можливості розвиватися, сьогодні такі можливості мають за рахунок інтернету. Всі мають величезні можливості отримати ту чи іншу інформацію.

"І сьогодні питання кібербезпеки і біологічної безпеки є дуже актуальними і для України", - підсумував секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на середину дня 12 серпня кількість хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) становить 20 556 779 осіб. При цьому 13 469 422 людини одужали, 746 693 пацієнтів померли.