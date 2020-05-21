Росія використовує проти України «американську біологічну зброю»

Хто стоїть за інформаційною кампанією про так звані «секретні лабораторії США в Україні»

Кілька місяців у світі тривають дискусії щодо походження вірусу COVID-19. Періодично з’являються заяви про його штучне виведення. 20 травня ВООЗ вирішила провести незалежне розслідування походження коронавірусу. Закиди щодо створення вірусу в лабораторіях лунають із двох сторін – США та Китай. Це на глобальному рівні. Паралельно з цим уже два місяці триває ще одна кампанія, у центрі якої є Україна. Це інформаційна кампанія про так звані "секретні лабораторії США в Україні".

Інститут масової інформації дослідив джерела та учасників цієї кампанії в українських онлайн-медіа. Укрінформ наводить повністю дане дослідження ІМІ.

Історія про "секретні лабораторії США в Україні" не нова. Ось, наприклад, матеріал про будівництво "американської біолабораторії" в Харківській області, який вийшов у газеті "2000" у 2013 році.

Тут важливо звернути увагу на дві речі.

Перша. Газета "2000" із самого заснування вважалася такою, що фінансується Віктором Медведчуком.

Друге. Рік публікації. Це час президентства Віктора Януковича. Також у статті йдеться, що першу "американську лабораторію" відкрили 2010 року на базі протичумного інституту в Одесі.

Було це в червні 2010-го. Тоді ж одеський сайт "Думская" повідомляв, що лабораторію створено за програмою США з боротьби з біологічним тероризмом. На створення одеської лабораторії американці виділили $3 млн.

Це важливо, бо участь у нинішній інформаційній кампанії беруть представники влади Януковича. Щоправда, у своїх заявах вони уникають згадки, що ці "секретні лабораторії" відкривались і працювали й за каденції четвертого президента.

Тож фейки та конспірологічні теорії навколо "секретних лабораторій США в Україні" поширюються вже не перший рік. Як і викриття цих фейків. Один з останніх матеріалів сайт StopFake оприлюднив наприкінці квітня. Зокрема, нагадали, що ця програма до 2015 року діяла і в Росії.

Саме з РФ почалася чергова хвиля інформаційної кампанії "секретні лабораторії США в Україні".

20 березня на каналі "Россия 24" вийшов матеріал про 15 секретних біологічних лабораторій в Україні.

Російська пропаганда: "Украина – инкубатор коронавируса"

Інформаційним приводом стала петиція на сайті українського президента про створення комісії "щодо вивчення діяльності біолабораторій США у зв'язку із заявою представника МЗС КНР Чжао Лицзянь про те, що американські військові занесли коронавірус до Уханя".

Петицію зареєстровано 16 березня 2020 року. Її автор – Ярослав Караченцев.

Це не перша петиція Караченцева щодо "американських лабораторій". 6 серпня 2019-го він уже пропонував перевірити діяльність "біолабораторій США в Україні", які "можуть бути причетні до поширення епідемії кору в межах випробувань біологічної зброї". Тоді петиція набрала 302 підписи за необхідних 25 000.

Остання петиція Караченцева на момент написання цієї статті мала ще менше – 265 підписів.

Що ж розповідали на російському пропагандистському телеканалі? Ось цитати:

– "Неспроста об этом заговорили именно сейчас? – Да, Украина может оказаться между разборками Китая и США и, кроме того, ни много ни мало – родиной коронавируса";

– "Эксперты муссируют два фактора: бациллу в Китай могли завезти, и этот вирус, возможно, был создан в лаборатории. Вопрос напрашивается сам собой: а если инфекцию синтезировали на Украине?".

Ось так російська пропаганда прив’язала стару історію про "секретні лабораторії США в Україні" до топтеми 2020-го – пандемії коронавірусу.

І вже невдовзі розпочата росіянами інформаційна кампанія проти України отримала продовження в українських медіа.

Дослідження Інституту масової інформації виявило 66 (!) матеріалів у межах цієї інформаційної кампанії, що протягом 14 квітня – 20 травня вийшли в онлайн-медіа, які періодично моніторять аналітики ІМІ. Ці матеріали розміщувалися на п'яти сайтах: 112.ua, newsone.ua, zik.ua, strana.ua та unian.ua.

Кількість новин на сайтах у межах інформаційної кампанії "Секретні лабораторії США в Україні"

Нова хвиля проти "американських лабораторій в Україні" почалася з фейсбук-допису екс першого заступника Генпрокурора часів Януковича, а нині нардепа ОПЗЖ Рената Кузьміна.

14 квітня він виклав скріни депутатського звернення до Прем’єр-міністра щодо цих лабораторій. Під зверненням його підпис та Віктора Медведчука. Протягом години після цієї публікації новини про це звернення вийшли на трьох сайтах: 112.ua, newsone.ua та zik.ua.

Перші новини інформаційної кампанії

Надалі Медведчук та Кузьмін стали головними ньюзмейкерами в темі "секретних лабораторій". Вони фігурують відповідно у 49 і 44 матеріалів з тих 66, які вийшли в різних медіа.

Також у матеріалах цієї інформаційної кампанії фігурували: Вадим Рабінович, Євген Червоненко, Андрій Портнов, Вадим Карасьов, Ігор Мосійчук, В’ячеслав Піховшек, Юрій Загородний, Володимир Кацман, Олена Бондаренко, Олексій Куракін, Дмитро Співак, Олександр Качний. А сайт zik.ua одну новину зробив на основі заяви представника терористичної організації "ДНР" Дмитра Астраханя. Цей "представник народної міліції" стверджував, що коронавірус – справа рук України, а 15 біологічними лабораторіями в Україні керує ЦРУ. І все це йому "підтвердили в самому посольстві США в Україні", цитує Астраханя zik.ua.

Zik.ua цитує "ДНР"

Основними джерелами для матеріалів українських сайтів у цій інформаційній кампанії стали:

– ефіри трьох телеканалів, які входять до медіаорбіти Медведчука (112-й, ZIK та Newsone), – загалом 24 матеріали;

– фейсбук-дописи Кузьміна – 16 матеріалів;

– сайт партії "Опозиційна платформа – За життя" – 12 матеріалів.

Також по кілька матеріалів вийшли з посиланням на заблокований в Україні російський ресурс tass.ru, маловідомий сайт InterNewsCast (новини сайту збирають до 10 переглядів, а фейсбук-сторінка сайту ведеться людиною з Нігерії), проросійський сайт Італії controinformazione.info.

Якщо російські пропагандисти робили акцент на тому, що в "американських лабораторіях в Україні" могли створити коронавірус, то в українських медіа розставляли інші акценти. Ось кілька тез із цієї інформаційної кампанії:

● поява лабораторій збіглася зі спалахами смертельних хвороб;

● США використовують Україну для розроблення біологічної зброї;

● біолабораторії – це військові бази США;

● американці допомогли прибрати Януковича, бо він вирішив закрити ці біологічні лабораторії.

На відміну від п'яти сайтів, які стали учасниками інформаційної кампанії, інші онлайн-медіа розміщували новини, які спростостовували міфи та фейки.

Зокрема, 6 травня українські сайти поширили заяву Держдепу США, що матеріали про "американські біолабораторії" – це повторення фейків російської пропаганди. Представник Держдепу Джордж Кент розповів, що інформаційну кампанію ввів "улюблений українець Путіна" Віктор Медведчук, а телеканал "1+1", власником якого є олігарх Коломойський, повторив російську дезінформацію, яка стосувалася лабораторій. У другому випадку йдеться про сюжет, який вийшов 27 квітня в проєкті "Секретні матеріали". Наразі цей сюжет видалено з ютуб-каналу.

8 травня низка медіа поширила вже заяву СБУ. У ній ішлося про поширення фейків про "американські лабораторії в Україні". Спецслужба зазначала, що такі матеріали мають ознаки спланованої інформаційної кампанії, мета якої – "посіяти панічні настрої в суспільстві". І ведеться ця кампанія "з подачі деяких політичних партій". Як підсумок спецслужба закликала політиків "не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України".

СБУ: Це спланована інформаційна кампанія

І ось цей заклик від СБУ найдивніший у всій цій історії. Дивуватися поширенню російських фейків та наративів проросійськими сайтами не доводиться. ІМІ неодноразово фіксував подібні випадки.

А от подвійні стандарти спецслужби…

Під час епідемії коронавірусу СБУ періодично інформує про свої досягнення в протидії нагнітанню росіянами панічних настроїв в Україні.

Так, 18 травня заявили, що протягом усього карантину виявили та задокументували вже 370 інтернет-агітарорів, з яких 17 діяли за завданням російської сторони. Щодо останніх кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу, що стосуються зазіхання на територіальну цілісність України. Також спецслужба прозвітувала, що стосовно інших 353 виявлених агітаторів інформацію спрямовано до Нацполіції і 145 з них уже притягнуто до адмінвідповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть спричинити паніку або порушення громадського порядку.

Водночас цифри СБУ про притягнення до адміністративної відповідальності викликають деякі питання. Тому що ІМІ проаналізував судовий реєстр на предмет наявності судових рішень за статтею, що стосується поширення неправдивих чуток (173-1 КУпАП). Станом на 5 травня таких рішень було всього 31. І з цих рішень тільки в семи постановах особа визнавалася винною в скоєнні адміністративного правопорушення і притягалася до відповідальності у вигляді штрафу, а ще в трьох випадках – визнавалася винною, проте звільнялася від відповідальності через малозначущість порушення. Тому про всяк випадок нагадуємо, що притягнення до відповідальності за цією статтею здійснюється не поліцейським, який склав протокол, а саме на підставі рішення суду, що вивчає протокол лише як один з доказів. І зважує також інші докази й інформацію.

Чи є покарання за поширення фейків?

Так чому одних українців спецслужба лякає адміністративною та кримінальною відповідальністю, а інших, які проводять значно масштабнішу російську інформаційну кампанію "американські лабораторії", лише просить не поширювати неправдивої інформації?

Олексій Братущак

Інститут масової інформації