У ЦВК заявляють, що "червона" зона не є умовою для скасування виборів

Згідно з законодавством, місцеві вибори 25 жовтня можуть бути скасовані лише в разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану, натомість віднесення території до "червоної" зони карантину не є підставою, щоб визнавати неможливість проведення там виборів.

Про це під час дискусії у межах Шостого Донбас Медіа Форуму заявив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий, передає Укрінформ із посиланням на UATV.

Постівий акцентував, що наразі у ЦВК немає інформації про наявність будь-яких перспектив скасування або перенесення виборів в Україні або на окремих її територіях у зв’язку з карантином.

При цьому він підкреслив, що скасування або перенесення виборів "теоретично можливі", оскільки вище керівництво країни може ввести надзвичайний стан. Однак, на думку експерта, це складний процес.

"На сьогодні говорити, що будуть якісь скасування, у нас поки підстав немає", – сказав член ЦВК.

Як повідомлялося, 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею місцеві вибори відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.