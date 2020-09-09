Проведенню виборів-2020 може завадити лише надзвичайний стан — Немчінов

Місцеві вибори можуть не відбутись тільки за однієї умови - уведення надзвичайного стану по всій Україні чи в окремих місцевостях.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в інтерв'ю Слово і діло, повідомляє Укрінформ.

"Немає такої вірогідності (зриву виборів - ред.). Неодноразово всі коментували, що є тільки один чинник, за якого вибори можуть не відбутися, – це введення надзвичайного стану по всій Україні чи в окремих місцевостях", - сказав Немчінов.

За його словами, уряд нині працює над тим як забезпечити волевиявлення, якщо в людини, яка приходить на дільницю голосувати, скажімо, підвищена температура.

"7 вересня в нас відбулося засідання робочої групи. На найближче засідання Кабінету Міністрів запропоновані зміни Міністерства охорони здоров’я, де буде окремий алгоритм дій, в разі виявлення захворювання як членів дільничної виборчої комісії, так і, відповідно, забезпечення прав осіб, які мають коронавірусну інфекцію і мають реалізувати свої права", - додав міністр.

Він зазначив, що вже є пропозиції. Як тільки вони будуть погоджені відповідними структурами, будуть оприлюднені.

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Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.