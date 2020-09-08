Аваков закликав кандидатів і партії провести вибори "чітко, чисто і чесно"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав учасників виборчого процесу суворо дотримуватися закону і не розхитувати ситуацію на своїх округах.

Про це йдеться у заяві міністра у зв’язку з початком виборчої кампанії, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

"В Україні офіційно розпочалась виборча кампанія, стартували місцеві вибори. За кілька днів зареєстровані кандидати розпочнуть передвиборчу агітацію. Напередодні цього я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах", - йдеться у повідомленні.

Аваков підкреслив, що у МВС є достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. "Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови "передвиборчих сіток", на підкуп виборців, провокації та інші порушення! На жаль, інформація про такі намагання у нас вже з’являється", - уточнив міністр.

"Ми тісно співпрацюємо із Центральною виборчою комісією та нашим традиційним партнером "Громадянською мережею "Опора", які здійснюють пильний моніторинг передвиборчих перегонів та фіксують порушення. В Національній поліції працює спеціальний підрозділ, який перевіряє усі повідомлення. Тому, якщо у вас є інформація про порушення виборчого процесу – вам треба звернутися за телефоном: 044-254-97-56", - повідомив Аваков.

Очільник МВС також акцентував увагу на тому, що ці вибори проходять в умовах пандемії COVID-19 та карантину, і у зв’язку із цим він закликав кандидатів та їхні передвиборчі штаби брати до уваги особливі умови проведення масових заходів і не ризикувати здоров’ям своїх виборців.

"Жодна партія і жоден кандидат не отримає преференції від МВС чи поліції, але кожен може розраховувати на захист і забезпечення своїх законних прав. Давайте проведемо цю кампанію, як і попередні президентські та парламентські вибори, - чітко, чисто і чесно", - зазначив Аваков.

Як повідомлялося, в Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, який враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Фото: mvs.gov.ua