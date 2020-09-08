Місцеві вибори-2020: які партії мають шанс пройти до Київради

У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради Києва лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Як передає Укрінформ, про свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

"Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" – 10,7%, партію "Перемога Пальчевського" – 6,9%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 6,8%, партію "Голос" – 6,5%, партію "Батьківщина" – 6,4%, партію "Сила і честь" – 5,5%, партію Шарія – 3,8%", - йдеться у дослідженні.

Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 13%.

Водночас, 69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних.

Дослідження проводилось у період з 31 серпня по 1 вересня 2020 року. Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

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Опитування проводилось методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.