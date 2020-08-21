До Ради зараз пройшли б чотири партії

Партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" пройшли б до Верховної Ради, якби вибори народних депутатів відбулися цієї неділі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування “Україні – 29. Де ми зараз та куди прямуємо?”, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені під час пресконференції 21 серпня у Києві.

"Пропрезидентстська партія "Слуга народу" попри падіння своїх рейтингів залишається одноосібним лідером елекоральних симпатій: якби вибори до парламенту відбулися у цю неділю, за неї готові проголосувати майже 30% (29,5%, - ред.) виборців , які визначилися зі своїм голосом і пішли би на виборчі дільниці (42 % з усіх опитаних визначилися й підуть на вибори - ред. )", - йдеться в опитуванні.

Водночас експерти відзначають, що дещо збільшилася кількість симпатиків "Опозиційної платформи - За життя". Так, на час проведення дослідження за цю політсилу готові проголосувати 21,7%.

На третьому місці - "Європейська солідарність" із показником у 15,5%.

Також, згідно з даними опитування, до парламенту повинна проходити "Батьківщина" (11,5%).

Трохи менше прохідного бар'єру має "Сила і честь" - 4,6%. Інші ж партії, як от "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,7%), "Партія Шарія" (2,2%), "Свобода" (2,4%) та "Голос" (1,8%), знаходяться нижче прохідного бар'єру та на сьогодні не претендували би на потрапляння до Верховної Ради.

Також експерти зазначають, що у голосуванні за партії є чіткі регіональні та вікові відмінності. Так, "Слуга народу" значно більше голосів здобуває серед молодших респондентів - шість із десяти виборців є людьми молодшими 40 років. На противагу цьому "ОПЗЖ" має "пенсіонерський" характер: сім із десяти їхніх виборців старші 50 років, а майже половина - старші 60-ти. Також половина зі всіх виборців ОПЗЖ проживає у східному регіоні, тоді як "ЄС" має кардинально іншу картину: практично всі виборці цієї партії проживають на заході та в центрі держави, а на сході та півдні - менше 14% від усіх тих, хто збирається проголосувати за "Євросолідарність".

Дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Експерти опитали 2018 респондентів віком від 18-ти років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.