У разі виборів до Ради прохідний бар'єр подолали б чотири партії

Якби парламентські вибори проводилися наступної неділі, то п'ятивідсотковий бар'єр подолали б чотири парії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 5 серпня 2020 року.

Зокрема, у рейтингу партій лідирує "Слуга народу", яку готову підтримати майже 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором; партію "Опозиційна платформа – За життя" готові підтримати 17,6% опитаних; "Європейську солідарність" - 15,7%; "Батьківщину" - 10,4%.

Водночас 4,8% респондентів підтримали б Радикальну партію, 4,6% – партію "Сила і честь", 3,2% – Українську стратегію Гройсмана, по 3% – партію Шарія та ВО "Свобода". Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

При цьому половина опитаних, які обирали партії, зазначили, що цілком упевнені у своєму виборі, 38% – скоріше впевнені, 15% – не впевнені. Відносно більше впевнені у своєму виборці прихильники партії "Європейська солідарність", партії Шарія та "Опозиційної платформи – За життя".

Згідно з опитуванням, 20% українців вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку, 68% - протилежної думки.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.