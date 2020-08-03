На виборах мера Кличка готові підтримати майже 42% киян

На виборах мера Києва за Віталія Кличка готові проголосувати майже 42% киян, які визначились і мають намір прийти на виборчі дільниці, за решту кандидатів - значно менше киян.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 26-27 липня 2020 року серед жителів Києва.

Згідно з результатами опитування, Кличка готові підтримати на виборах 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні, за телеведучого Сергія Притулу - 11,6% опитаних, за депутата від "Слуги народу" Ірину Верещук – 9,4%.

За телеведучого і підприємця Андрія Пальчевського готові проголосувати 9% таких опитаних, за депутата від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка – 5,4%, колишнього голову КМДА Олександра Попова – 4,5%, нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Вадима Рабіновича – 3,5%, колишнього мера столиці Олександра Омельченка – 3,3%, екснардепа від "Свободи" Андрія Іллєнка – 2,6%, представника "Батьківщини" Віталія Нестора – 2,1%.

Не визначилися зі своїм вибором близько 8,5% опитаних.

Соціологи відзначають, що з серпня минулого року електоральна підтримка Кличка зросла майже удвічі.

Водночас результати опитування показали, що за умови виходу Кличка та інших потенційних кандидатів до другого туру виборів чинний мер отримав би перемогу. У парі з Верещук з результатом – 64% проти 22%, у парі з Гончаренком – 68% проти 13%, з Пальчевським – 67% проти 20%, з Притулою – 63% проти 21%.

Від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру мерських виборів.

Крім цього, згідно з результатами опитування, половина респондентів заявили, що не стежили за останніми праймеріз у партії "Слуга народу", де обирали кандидата на посаду мера Києва від цієї партії. 35% зазначили, що щось чули про цю ініціативу. Лише 14% заявили, що уважно слідкували за цим. Найбільше таких опитаних серед старших респондентів, виборців партій "Слуга народу", "Перемога Пальчевського" партії Шарія, "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".

Опитування проводилось соціологічною групою "Рейтинг" протягом 26-27 липня 2020 року серед жителів Києва методом телефонного опитування. Було опитано загалом 2000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження - не більш як 2,2%.

Фото: сайт Кличка