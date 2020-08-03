На виборах до Київради найбільше голосів отримали б "Євросолідарність" і "Слуга народу"

На виборах до Київської міської ради у разі їх проведення найближчим часом найбільше голосів отримали б партії "Європейська солідарність" та "Слуга народу" - майже по 20% голосів виборців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з проведеним опитуванням на виборах до міськради "Європейська солідарність" отримала б 19,8% голосів тих, хто визначився та має намір голосувати, партія "Слуга народу" - 19,3%.

За партію "УДАР" готові проголосувати 17,1% респондентів, за "Опозиційну платформу - за життя" - 8% опитаних, за "Батьківщину" – 5,7%, за партію Шарія – 5%.

Партію "Голос" підтримали б 4,6% респондентів, партію "Перемога Пальчевського" – 4,5%, партію "Сила і честь" – 3%, "Свободу" – 2,5%.

Рейтинг інших політичних сил становить менш як 2%.

Не визначилися близько 11% опитаних.

Соціологи відзначили, що з серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку, водночас рейтинги партій "Європейська солідарність" та "УДАР" – мають позитивну динаміку.

Опитування проводилось соціологічною групою "Рейтинг" протягом 26-27 липня 2020 року серед жителів Києва методом телефонного опитування. Було опитано загалом 2000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.