Вибори 25 жовтня: Чернишов каже, що префектів ще не буде, ОДА та облради залишаться

Вибори до районних рад 25 жовтня цього року пройдуть вже за новим адміністративно-територіальним устроєм України, а ось префектів ще не буде - облдержадміністрації та облради залишаться.

Про це сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Миколаєві 31 липня, де він перебуває з робочим візитом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вибори до районних рад 25 жовтня цього року пройдуть вже на базі нового адміністративно-територіального устрою щодо кількості районів. Тобто, ви на Миколаївщині вибиратимете вже депутатів 4 райрад, а не 19. А ось префектів ще не буде. Облдержадміністрації та облради з їх очільниками залишаться. Адже наразі чинна нинішня Конституція України, де немає префектів. Для того, щоб вони з'явилися, потрібно внести зміни до неї та прийняти відповідний закон про префектів», - сказав міністр.

За його словами, коли всі ці законодавчі норми будуть урегульовані, тоді можна буде говорити про префектів. Але цей процес потребує відповідної підготовки.

«Зараз ми живемо в межах чинної Конституції та адміністративного-територіального устрою. Працюють облдержадміністрації, обласні ради і ми готуємося до місцевих виборів», - наголосив Чернишов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів. При цьому пропонується не призначати і не проводити вибори депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, а також вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва в них спільних інтересів територіальних громад, міст, сіл і селищ Донецької та Луганської областей.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.