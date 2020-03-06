Із законопроєктів про інститут префектів таємниці ніхто не робить - Прем'єр

Законодавчі ініціативи щодо запровадження інституту префектів проходять широке обговорення і жодним чином не готуються таємно.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно префектів і законодавства про префектів, їх повноважень, зміни в Конституції, ніякого закону "під сімома замками" не існує. Я повторюю і наголошую, ми проводимо велику суспільну дискусію про те, якими мають бути зміни в законодавство, якими мають бути повноваження префекта, і як мають розділятися рівні управління органів місцевого самоврядування", - сказав Шмигаль.

За його словами, із суспільством обговорюється навіть сам термін. "До назви префекта ми також підходимо демократично, проводячи дискусію", - додав глава уряду.

Шмигаль неодноразового заявляв про необхідність призначення префектів у рамках реформи децентралізації. Це, за його словами, потрібно для виконання ролі зв'язкових між Києвом і регіонами, у яких вони будуть представниками центральної влади.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент. Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду президентський законопроєкт №2598.

Водночас 16 січня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський за результатами зустрічі із керівництвом фракції "Слуга народу" вирішив відкликати законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправити його на доопрацювання.

3 лютого Олександр Корнієнко заявив, що новий текст змін до Конституції щодо децентралізації буде внесено в Раду до кінця лютого.