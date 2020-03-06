В Україні ще не сформовані 350 тергромад - Шмигаль

В Україні вже утворено 1045 об'єднаних територіальних громад (ОТГ), необхідно сформувати ще 350.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні практично сформовано 1045 об'єднаних територіальних громад з 1400 орієнтовно, які плануємо. Тобто 350 громад ще в нас сьогодні не сформовані й вибори в них не проведені. Вони будуть проводитись згідно з постановою ЦВК уже під час чергових виборів 25 жовтня, у 1400 громадах будемо проводити вибори", - сказав Шмигаль.

Він додав, що до кінця березня в Україні планують 100% території охопити перспективними планами громад, Сумська та Дніпропетровська області, не охоплені перспективними планами, це питання допрацюють наступного тижня.

Шмигаль додав, що територія АР Крим також не охоплена перспективними планами. "Решта областей перспективні плани затвердили, подали, Кабінет міністрів їх прийняв", - сказав глава уряду.

Він уточнив, що в Україні має бути сформовано близько 100 районів або округів. У кожній ОТГ має бути свій Центр надання адміністративних послуг, які мають бути доступними для громадян.

У Верховній Раді Шмигаль акцентував увагу і на тому, що необхідно прийняти зміни до Конституції щодо децентралізації влади. "Будемо готувати кілька варіантів, які піднімемо знизу від людей, від громадських організацій, асоціацій для того щоб тут, у парламенті, дискусія була предметною, і ми не мали сумніву в тому, що пропозиції, які розглядаємо, підняті від людей і від громад", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції й законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного суду президентський законопроєкт №2598.

16 січня цього року Президент Володимир Зеленський відкликав законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправив його на доопрацювання