Війна, гроші та “комуналка” - що найбільше хвилює українців

Більшість українців найбільш важливою для себе проблемою вважає воєнний конфлікт на Сході.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані спільного соціологічного дослідження Центру "Социс" і Центру Разумкова.

Згідно з даними опитування, для 60,1% респондентів найбільшою проблемою країни є воєнний конфлікт на Сході. 47,2% опитаних називають низький рівень зарплати чи пенсії, 32,7% - підвищення тарифів на комунальні послуги, 25,5% - підвищення цін на основні товари, інфляцію, 24,5% - безробіття, 18,4% - пандемію коронавірусу, 17,1% - корупцію у центральній владі.

При цьому 64,8% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 21,5% - протилежної думки. 13,7% опитаних відмовилися відповідати.

Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводилося Центром "Социс" та Центром Разумкова 21-28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України загалом без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.