В Україні запускають освітній серіал для кандидатів на виборах

Міністерство цифрової трансформації України спільно з ГО "Центр сприяння реформам" презентували новий освітній серіал «Кандидат», який розрахований на всіх, хто розмірковує, проте вагається, чи балотуватися на місцевих виборах.

Серіал охоплює основні етапи, які доведеться пройти кандидату найближчими місяцями, під час передвиборчої кампанії.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час спільного онлайн-брифінгу Мінцифри з Центром сприяння реформам, присвяченого запуску освітнього серіалу.

"Чергові вибори пройдуть 25 жовтня, кандидати вже на високому старті. І щоб висування не здавалося складним або незрозумілим, ми, за підтримки партнерів - громадської організації «Центр сприяння реформам" - підготували освітній серіал, який дає вичерпні відповіді на питання, що повинна знати людина, яка хоче стати депутатом", - зазначила у ході презентації заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

За її словами, серіал складається з 11 серій, що охоплюють всі основні етапи, які доведеться пройти кандидату вже найближчим часом. Освітній серіал буде доступний на платформі Дія.Цифрова освіта.

Участь у серіалі взяли теле- та радіоведучий, актор Андрій Джеджула, громадський діяч Олександр Солонтай, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, народні депутати Марина Бардіна, Олена Шуляк, Вадим Галайчук, Олександр Скічко.

Як наголосила у ході презентації керівниця програм ГО «Центр сприяння реформам" Олена Юркіна, правоосвіта суспільства в напрямку виборчого законодавства є важливою, якщо є мета, щоб в політику прийшли не лише професійні політики.

"Ми за те, щоб у місцевій владі були представлені різні люди, з різним, в тому числі професійним досвідом. Тому, я сподіваюся, що цей курс буде вдалим", - підкреслила вона.

За словами учасників презентації, на сьогодні дуже важливо щоб максимальна кількість людей, успішних професіоналів в різних сферах, які не мають досвіду в політиці, але які планують взяти участь у виборах, швидко розібралася в законодавстві.

"Відповідно, потрібно максимально пояснювати всі деталі, починаючи від того, як потрібно заповнювати документи, і закінчуючи тим, як потрібно проводити безпосередньо кампанію. Якщо ми хочемо, щоб сьогодні в політику приходили люди з інших сфер, їм сьогодні необхідно швидко розібратися, зрозуміти, яким чином будуть проходити вибори, які технології можна застосовувати, які не можна. Потрібно розуміти, що вибори це не тільки про емоції, не тільки про обіцянки і не тільки про те, наскільки вірять виборці кандидату. Вибори - це точно так же про Виборчий кодекс і про виборче законодавство. Тому, я вважаю, що такий освітній серіал, який дає відповіді на прості запитання, буде дуже актуальним", - зазначив у ході презентації серіалу народний депутат Олександр Скічко.

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Як відомо, "Дія. Цифрова Освіта." - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено близько 20 освітніх серіалів у різних сферах.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.