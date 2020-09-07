На крісло мера Харкова вже претендують семеро кандидатів

Партія "Європейська Солідарність" визначилася з кандидатом у міські голови Харкова – ним став підприємець, волонтер Олег Абрамічев, відомий під позивним "Піротехнік".

Про свою участь у виборах Абрамічев повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Абрамічев займається підприємництвом, є відомим у місті волонтером, співзасновник «Благодійного фонду Сергія Жадана».

Таким чином на посаду мера претендують уже 7 кандидатів. Раніше про намір брати участь у виборах заявили чинний мер Геннадій Кернес, народний депутат від ОПЗЖ Олександр Фельдман, представник «Демократичної Сокири» Микита Соловйов, позафракційний депутат Харківської міської ради Ігор Черняк, представник ВО «Свобода» Андрій Коломійцев і від «Слуги народу» голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.