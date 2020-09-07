У Києві не встигли вчасно "нарізати" округи

Київська міська територіальна комісія не встигла у встановлений законом строк сформувати округи у місті перед місцевими виборами через штучне затягування засідання.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Комітету виборців України Олексій Кошель у Фейсбуці.

"Київська міська територіальна комісія не встигла у встановлений законом строк (не пізніше 6 вересня) сформувати округи у місті. Засідання комісії було штучно затягнуто, і вона не встигла ухвалити рішення до кінця дня 6 вересня", - зазначив Кошель.

За словами голови КВУ, засідання комісії затягувалося до пізнього вечора останнього визначеного законом дня.

"Далі представник ОПЗЖ максимально довго зачитував свою пропозицію. Йому «допомогли» В.Крамаренко з «Голосу» та колишній «свободівець» Ю.Левченко", - передає Кошель.

ТВК продовжить засідання 7 вересня о 12:00. Проте, наголошує Кошель, права "нарізати" округи вона вже немає.

Голова Комітету виборців нагадує, що згідно з Виборчим кодексом (п.4 ст. 199), багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу (стартував 5 вересня) з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.