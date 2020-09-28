"Слуга народу" висуває понад 30 тисяч кандидатів на місцеві вибори

Партія "Слуга народу" висуває на місцеві вибори понад 30 тисяч кандидатів у всіх регіонах України.

Як передає кореспондент Укрінформу, такі дані озвучив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 28 вересня.

Так, загалом партія веде понад 30 тисяч кандидатів, які претендують на посади депутатів місцевих рад, а також міських голів і голів ОТГ в усіх регіонах України. За словами Корнієнка, "Слуга народу" висунула близько 73% кандидатів від максимально можливої кількості.

"Це 1080 рад, 58,7% чоловіків, 41,3% жінок", - уточнив Корнієнко.

Згідно з даними презентації, яка була продемонстрована на брифінгу, в обласні ради партія висуває 1583 кандидатів, районні - 5268, міські - 10340, сільські - 6766, селищні - 7570.

"Ми продовжуємо бути молодою партією, і ми молодий склад відправляємо до міських рад, селищних, обласних і районних. 30% - до 35 років", - зазначив Корнієнко.

Політик додав, що більша частина кандидатів має вік від 18 до 45 років. Майже 60% кандидатів від партії - у віці 36-55 років, старше 56 років - 11,9%.

"На голів ми висунули 952 людини. З них 280 осіб - кандидати на посади міських голів, 313 - селищних, 359 - сільських", - сказав Корнієнко.

За словами голови партії, майже 19% кандидатів від "Слуги народу" - представники освіти, 9,2% - медики. Також є підприємці, держслужбовці нижчих рівнів, економісти, керівники. 16% складають громадські діячі.

Як відомо, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.