"Слуга народу" на засіданні фракції обговорить роботу ТКГ – депутати

Парламентська фракція партії "Слуга народу" проведе засідання в понеділок, 28 вересня увечері, де обговорить, зокрема, стратегію переговорів української делегації у ТКГ і питання порядку денного парламенту.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У нас сьогодні буде засідання фракції, і запрошений пан Резніков, віцепрем'єр-міністр, він не зміг бути присутнім через стан здоров'я на попередньому засіданні фракції. Ми будемо загалом говорити про стратегію наших переговірників, про роботу ТКГ, про те, яким чином покращити співпрацю з народними депутатами нашої фракції і Верховною Радою", - розповіла Кравчук.

Депутат уточнила, що зустріч фракції з Олексієм Резніковим відбудеться цього тижня у разі, якщо він не зможе бути присутнім саме на засіданні 28 вересня.

"Якщо не сьогодні, то в інший день цього тижня ми обов'язково з ним зустрінемося. Ми ще узгоджуємо графік - він зможе сьогодні чи ні", - сказала Кравчук.

За словами депутата, також на засідання фракції запрошена віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Бо є ряд законопроєктів, зокрема, про внутрішній водний транспорт, електронні комунікації і закон про ринок крові. Це ті закони, які дуже важливі прийняти до саміту Україна-ЄС", - зазначила Кравчук.

Крім того, заступниця голови фракції "СН" сказала, що на засіданні депутати обговорять порядок денний та важливі законопроєкти на цей пленарний тиждень.

На запитання, чи буде обговорюватися ймовірність внесення змін до постанови про місцеві вибори, Кравчук відповіла: "Не можу гарантувати. Якщо хтось буде ставити питання, як далі бути з постановою, то ми звичайно обговоримо".

Водночас член фракції "Слуга народу" Олександр Качура в коментарі Укрінформу зазначив, що питання ймовірності внесення змін до постанови про місцеві вибори повинно обговорюватися на засіданні.

Качура додав, що керівництво фракції повинно запросити на засідання фракції керівництво Офісу Президента, керівника делегації в ТКГ, віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції Стефанішину, міністра з питань деокупації Резнікова.

Депутат додав, що можливо, в засіданні фракції візьме участь керівництво Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, Росія під час засідання ТКГ висунула Україні вимогу переглянути постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.