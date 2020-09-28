“Слуги народу” закликали Зеленського нагородити курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26

Перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко закликав Президента України Володимира Зеленського відзначити на державному рівні курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіакатастрофі 25 вересня.

Як передає Укрінформ, із такою пропозицію парламентар виступив під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.

“Ми приєднуємося до всіх слів співчуття родинам загиблих у страшній трагедії, яка сталася у п'ятницю. І бажаємо якнайшвидшого одужання В’ячеславу Золочевському, який вижив у цій трагедії, і за тими свідченнями, які є, проявив себе як справжній герой. Попри свій стан. І я вважаю, що такі герої мають відзначатися на державному рівні. І тому від фракції “Слуга народу” звертаюся до Президента України, який визначає ці моменти, з проханням відзначити цього сміливого воїна українського,” - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Один перебуває на лікуванні.

Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіакатастрофі 25 вересня, наразі оцінюється як середньої тяжкості.