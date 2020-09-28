"Чорні скриньки" з Ан-26 почали розшифровувати – Уруський

Чорні скриньки з літака Ан-26, що впав під Харковом, у задовільному стані, їх почали розшифровувати.

Про це повідомив у Фейсбук віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, передає Укрінформ.

"Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня 2020 року авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів", - поінформував Уруський.

Він також додав, що уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві, де вони перебувають під цілодобовою охороною Державного бюро розслідувань (ДБР). Надалі фахівцями буде проведене максимальне збирання літака в початковий стан, зазначив Уруський.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.