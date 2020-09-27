У родичів загиблих в авіакатастрофі під Харковом завтра почнуть брати зразки ДНК
Про це 27 вересня повідомив ЗМІ голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер, передає кореспонденту Укрінформу.
«Учора півдня займались тим, щоби встановити осіб, від яких будуть братися ДНК-зразки для експертизи. За останньою інформацією від органів досудового слідства, вже завтра, в понеділок, розпочнеться відбір зразків» — сказав Кучер.
Експертизи, за даними голови ОДА, проводитимуть у Харкові.
За його словами, у Харкові зараз перебувають 16 із 20 родин курсантів. Із усіма родинами контакт підтримує Національний університет Повітряних сил ім. Кожедуба.
«Встановлено контакти та налагоджено комунікацію з 20-ма сім’ями курсантів. Проведені зустрічі вже з 16-ма, з 4-ма сім’ями підтримується телефонний зв'язок та сплановано зустрічі. Організоване безкоштовне розміщення, забезпечення автотранспортом, харчування, забезпечено медичний та психологічний супровід», - наголосив Кучер.
За його інформацією, частина сімей не потребує тимчасового житла, оскільки є мешканцями Харкова чи області, 6 сімей наразі розмістили в готелі, решта розмістилися за бажанням самостійно, хтось знаходиться в квартирах, які в Харкові винаймали їхні діти.
Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр Олег Уруський сказав, що ДНК-експертизи триватимуть 2-3 тижні. Наразі жодне зі знайдених тіл не ідентифіковане.
Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.
На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.