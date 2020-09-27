У родичів загиблих в авіакатастрофі під Харковом завтра почнуть брати зразки ДНК

Від понеділка, 28 вересня, почнеться забір ДНК-зразків у родичів загиблих у авіакатастрофі на Харківщині, щоб ідентифікувати тіла курсантів і офіцерів.

Про це 27 вересня повідомив ЗМІ голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер, передає кореспонденту Укрінформу.

«Учора півдня займались тим, щоби встановити осіб, від яких будуть братися ДНК-зразки для експертизи. За останньою інформацією від органів досудового слідства, вже завтра, в понеділок, розпочнеться відбір зразків» — сказав Кучер.

Експертизи, за даними голови ОДА, проводитимуть у Харкові.

За його словами, у Харкові зараз перебувають 16 із 20 родин курсантів. Із усіма родинами контакт підтримує Національний університет Повітряних сил ім. Кожедуба.

«Встановлено контакти та налагоджено комунікацію з 20-ма сім’ями курсантів. Проведені зустрічі вже з 16-ма, з 4-ма сім’ями підтримується телефонний зв'язок та сплановано зустрічі. Організоване безкоштовне розміщення, забезпечення автотранспортом, харчування, забезпечено медичний та психологічний супровід», - наголосив Кучер.

Читайте також: Кучер назвав три версії причин катастрофи літака ЗСУ на Харківщині

За його інформацією, частина сімей не потребує тимчасового житла, оскільки є мешканцями Харкова чи області, 6 сімей наразі розмістили в готелі, решта розмістилися за бажанням самостійно, хтось знаходиться в квартирах, які в Харкові винаймали їхні діти.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр Олег Уруський сказав, що ДНК-експертизи триватимуть 2-3 тижні. Наразі жодне зі знайдених тіл не ідентифіковане.

Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.