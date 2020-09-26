Кучер назвав три версії причин катастрофи літака ЗСУ на Харківщині

На місці падіння літака Ан-26 поблизу Чугуєва на Харківщині закінчились процесуальні дії, наразі розглядаються три версії причин катастрофи — теракт, халатність та несправність борту.

Про це голова Харківської ОДА Олексій Кучер сказав на брифінгу на місці катастрофи ввечері 26 вересня, передає Укрінформ.

"Для мене важливий сьогоднішній посил, після всього, що тут закінчились зараз процесуальні дії, вкрай важливі процесуальні дії, я хочу дати всім сигнал — нікому відвертітися від цієї історії не вдасться. Для мене це позиція принципова і правоохоронці мають відпрацювати максимально активно в цьому напрямку", - сказав він.

Крім того, Кучер зауважив, що за його інформацією, з моменту, коли пілот запросив дозвіл на посадку, "люди, які відповідали за цю посадку, відповіли лише через хвилину".

"Нібито це відбулося тому, що посадили інший борт, але при цьому ми повертаємося до інформації, що раніше було зрозуміло і відомо, що один із моторів вже не працював. Тому тут треба вияснити яким чином надавався пріоритет борту, який пропустили, а через хвилину ми знаємо, що вже на жаль, наші хлопці зазнали аварії на літаку. Так от для мене це є важливим моментом і я акцентую увагу, що правоохоронці повинні негайно відпрацювати цю версію. Для мене не зрозуміло, чому військові це не коментують", - сказав Кучер.

Він також розповів, що є три версії причин катастрофи — теракт, халатність, несправність борту.

За його інформацією, пілот повідомляв про те, що один двигун не спрацював.

"Останнє слово має бути за слідством і за відповідною комісією, тим не менше - цей момент є ключовим та стратегічним для обороноздатності нашої держави взагалі...Ми зараз втратили потенційну еліту військових. Я як керівник області акцентую на цьому увагу, на мій погляд, відходять від відпрацювання цієї версії. Я вже звернувся до ДБР та воєнної прокуратури, щоб взяли на особливий контроль саме цю версію і негайно у випадку встановлення причетних людей до цієї версії, щоб вони були покарані", - додав губернатор Харківщини.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки. Слідство розглядає чотири версії причин авіакатастрофи: 1) катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; 2) катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; 3) неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; 4) неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі.