У справі катастрофи Ан-26 вже призначили понад 50 експертиз – Уруський

У кримінальному провадженні за фактом падіння військового літака Ан-26 на Харківщині призначено понад 50 експертиз.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час скайп-включення з Харківщини на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На місці аварії працює слідча група на чолі з Державним бюро розслідувань, понад 50 слідчих, призначено вже на даний момент понад 50 експертиз різного плану», - сказав Уруський.

Він також поінформував, що Міністерство оборони створило свою комісію для розслідування авіакатастрофи, з якою державна комісія тісно співпрацюватиме.

Уруський повідомив, що слідчі органи здійснили виїмку всіх документів у справі.

«Усі документи збережені і будуть долучені до проведення відповідних слідчих дій», - запевнив він.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.