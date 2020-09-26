Ідентифікація тіл загиблих у катастрофі Ан-26 триватиме два-три тижні – Уруський

Ідентифікувати тіла загиблих в авіакатастрофі на Харківщині курсантів наразі неможливо, ДНК-експертиза триватиме від двох до трьох тижнів.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський під час скайп-включення з Харківщини на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На місці трагедії продовжується робота з тілами загиблих. Тіла знаходяться у вкрай понівеченому сталі, фактично всі вони обгорілі й на сьогоднішній момент ідентифікацію жодного тіла здійснити не вдалося. Потрібно буде здійснювати експертизу ДНК, що потребуватиме додаткового часу. За словами експертів, це займе приблизно від двох до трьох тижнів», - сказав Уруський.

Він додав, що тільки після цього можна буде говорити про поховання загиблих курсантів.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

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Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.