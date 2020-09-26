Ідентифікація тіл загиблих у катастрофі Ан-26 триватиме два-три тижні – Уруський
Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський під час скайп-включення з Харківщини на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На місці трагедії продовжується робота з тілами загиблих. Тіла знаходяться у вкрай понівеченому сталі, фактично всі вони обгорілі й на сьогоднішній момент ідентифікацію жодного тіла здійснити не вдалося. Потрібно буде здійснювати експертизу ДНК, що потребуватиме додаткового часу. За словами експертів, це займе приблизно від двох до трьох тижнів», - сказав Уруський.
Він додав, що тільки після цього можна буде говорити про поховання загиблих курсантів.
Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.
На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.
За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).
Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.