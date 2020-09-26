ДБР перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи на Харківщині

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки.

Слідство розглядає чотири версії причин авіакатастрофи, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДБР.

«Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака Ан-26 Повітряних сил ЗСУ на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перевіряються такі версії слідства:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Наразі, за даними ДБР, встановлюються усі обставини катастрофи.

З метою встановлення причин та обставин катастрофи створено спільну комісію з-поміж спеціалістів Міністерства юстиції України, а саме спеціалістів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух», Державного підприємства «Антонов», Головної інспекції Міністерства оборони України, слідчих ДБР та прокурорів Офісу генпрокурора.

У ДБР також поінформували, що на місце події виїхало керівництво бюро, Офісу генерального прокурора, Міністерства оборони, Генштабу ЗСУ та Нацполіції

Повідомляється, що вже проведено невідкладні слідчі (розшукові) дії, а саме: огляд місця події за участю спеціалістів; виїмка необхідної документації; допити свідків; призначення необхідних судових експертиз.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Після катастрофи вижили двоє курсантів, їх у важкому стані доставили до лікарні. Однак вранці 26 вересня один з курсантів, який зазнав 90% опіків тіла, помер у реанімації.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.